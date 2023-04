Lyt til artiklen

Sydøstjyllands Politi leder i øjeblikket efter en forsvundet mand ved navn Mark.

Den 31-årige mand er ikke set siden onsdag aften.

Det oplyser politikredsen i et tweet.

Mark blev sidst set omkring klokken 20.15 onsdag aften, hvor han gik fra en adresse på Vestervangsvej i Korning.

Den savnede mand beskrives som værende 180 centimeter høj og spinkel af bygning.

Han har mørkt, pjusket hår og sår i ansigtet, oplyser politiet.

Derudover er han muligvis iført en sort vinterjakke og lyse sko.

Hvis du ser ham, beder politiet om, at du ringer 114.