Politiet er i disse timer ved at undersøge, om der er nogen omkomne i den spillehal, der fredag formiddag brød i brand i Padborg.

Det sker som et led i efterforskningen af sagen. Efterforskningen forløber dog ikke helt problemfrit.

Den kraftige brand har nemlig beskadiget bygningen på Industrivej i en sådan grad, at der er fare for, at den styrter sammen.

Derfor er det for nuværende heller ikke muligt for politiet at vurdere, om der er nogen, der har mistet livet i flammerne.

En giftig røg udviklede sig, og flere veje blev afspærret. Foto: Mathias Øgendahl

Ligeledes er det endnu uvist, hvordan branden startede.

Det, politiet dog ved, er, at den startede med det, der af vidner bliver beskrevet som en eksplosion.

Dernæst bredte flammerne sig hastigt.

Undervejs blev der udviklet giftig røg, hvilket fik politiet til at udsende en beredskabsmeddelelse, ligesom flere veje i området også blev spærret af.

Flere af disse veje er fortsat spærret af i skrivende stund.

Det gælder Industrivej, ved Thorsvej mod syd, Frøslevvej mod nord samt ved Toldboldvej.

Politiet forventer, at afspærringen vil blive opretholdt indtil lørdag formiddag.