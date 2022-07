Lyt til artiklen

»Hun kan ikke selv finde hjem.«

Københavns Vestegns Politi leder i øjeblikket efter en ældre kvinde ved navn Birta.

Den savnede kvinde, der er 80 år, gik tirsdag omkring klokken 17.30 fra Agerhaven i Hedehusene.

Onsdag morgen lyder det fra politikredsens vagtchef, at man fortsat leder efter hende:

»Ud fra det, som dem, vi har talt med, har sagt, er det bedste bud, at hun skulle være i nærområdet. Det er derfor, vi har koncentreret vores søgning der. Men det er klart, at efterhånden som tiden går, kan det være, at det er et større område, vi skal ud og kigge i.«

Den savnede kvinde var iført en hvid bluse med skrift på og lysegrå, korte bukser, da hun forsvandt.

Derudover havde hun hvide træsko på.

»Birta kan ikke selv finde hjem, så ring gerne til os, hvis du ser hende,« lyder det fra politikredsen i et tweet.

Hvis du ser hende, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4 eller 46861448.

B.T. følger sagen.