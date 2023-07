En ældre mand, der lider af Alzheimers, er forsvundet i Mårslet.

Det oplyser Østjyllands Politi, som i øjeblikket er ude for at lede efter den savnede mand.

I et tweet lyder det, at den savnede mand – Knud – klokken 07.40 gik fra sit hjem i byen, der ligger syd for Aarhus.

»Vedrørende Knud opfordres beboere til at kigge efter i haver, garager osv.,« lyder opfordringen fra politiet.

Den savnede mand er 80 år og beskrives som værende almindelig af bygning.

Derudover har han gråt hår med måne, har kortklippet fuldskæg og bruger høreapparat.

Han er iført en tynd, grøn jakke og lyse bomuldsshorts.

Hvis du ser Knud, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

Foto: Østjyllands Politi Vis mere Foto: Østjyllands Politi

