'Nye oplysninger i sagen om den 47-årige Jesper Møller Jensen fra Aalborg Øst, der torsdag 8. oktober 2020 blev efterlyst, får nu Nordjyllands Politi til gå ud i offentligheden med flere informationer. Ring 114, hvis du har set ham.'

Sådan lyder en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi, hvor de for anden dag i træk beder om offentlighedens hjælp til at finde den forsvundne mand.

Torsdag d. 8. oktober mellem kl. 01.00 og kl. 09.00 forlod Jesper Møller Jensen forældrenes bopæl i Gistrup i nedtrykt sindstilstand. Han kørte væk i sin Skoda.

Og selv om det desværre endnu ikke er lykkedes politiet at finde ham, så er de kommet videre med eftersøgningen.

”Det viser sig nemlig,” forklarer lederen af politiets efterforskning, fg. politikommissær Mikkel Mitchell, ”at eftersøgte tidligere har boet i en årrække i det område, hvor hans bil, en metalblå Skoda Fabia, blev fundet.”

Bilen blev fundet parkeret på Gammel Strandvej i Aalborg natten til fredag d. 9. oktober 2020, og eftersøgte har boet i området fra

2000-2013 – nærmere bestemt på Brohusgade.

”Derfor kan vi ikke udelukke, at han har taget ophold i det område. Og vi opfordrer beboere i området omkring Brohusgade til at kigge en ekstra gang i deres skure, kælderum og lignende,” siger politikommissær Mikkel Mitchell, der oplyser, at politiets efterforskning i sagen fortsætter, og at man blandt andet leder i området, ligesom man har dykkere i vandet.

”Ring straks til os på 114, hvis du har set ham eller har andre informationer i sagen,” pointerer Mikkel Mitchell i Nordjyllands Politis pressemeddelelse.

Jesper Møller Jensen har dette signalement: 185 – 190 cm høj med mørke briller, spinkel af bygning, langt mørkt hår muligvis sat i hestehale, iført grøn sweatshirt og blå cowboybukser.