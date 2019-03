Politiet efterlyser i øjeblikket tre gerningsmænd, der har brudt ind i en elforretning.

Midt- og Vestjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere gerningsmændene i forbindelse med et indbrud i en elforretning i Thisted den 6. marts.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det var onsdag den 6. marts omkring klokken 03.15, at gerningsmændene brød ind i Thisted Elforretning på Winthersmøllevej 3, Tingstrup i Thisted, 7700.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Gerningsmændene skaffede sig adgang til butikkens lokale ved at knuse ruden i butikkens hoveddør, hvor de stjal adskillige PH-lamper for et større beløb.

Herefter kørte de fra stedet i et ukendt køretøj.

Politiet beder borgere, der har oplysninger i sagen og som kan hjælpe med at identificere gerningsmændene, om at ringe til Midt- og Vestjyllands Politi på 114.

Gerningsmændene beskrives som: