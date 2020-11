Nordsjællands Politi er torsdag middag i gang med en større eftersøgning ved Selsø syd for Frederiksund.

Indsatsen er relateret til den forsvundne Maria From Jakobsen, som frygtes myrdet.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

»Vi er lige nu til stede ved Selsø nær Hornsherred med nyuddannede lighunde i forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Maria From Jakobsen,« skriver politiet på Twitter.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Billeder af eftersøgningen viser, at politiet også har dykkere i vandet.

Kort før klokken 15 bekræfter pressevagten hos Nordsjællands Politi over for B.T., at man i løbet af eftermiddagen har fisket genstande op fra søen.

»Alt der ikke naturligt hører til i søen, bliver fisket op.«

»Men det er endnu alt for tidligt at sige, om det har relation til sagen. Men det bliver selvfølgelig undersøgt,« oplyser pressevagten, der dog ikke kan sige, hvad det er, man har fundet i søen.

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen forsvandt fra sit hjem i Frederikssund for omkring fire uger siden, 27. oktober, angiveligt i »nedtrykt tilstand«. Hun har siden været efterlyst af politiet.

Siden er en 44-årig mand dog blevet varetægtsfængslet mandag i sidste uge – sigtet for på et ukendt tidspunkt, et ukendt sted og ikke mindst på en ukendt måde at have slået hende ihjel.

Ved det efterfølgende grundlovsforhør kom det frem, at der hos manden er blevet fundet store mængder kaustisk soda og saltsyre – der kan bruges til at opløse et lig. Derudover skal manden have foretaget søgninger på nettet om havdybde, olietønder, selvmord og forsvinden.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Manden er beskyttet af et navneforbud, og hans relation til Maria From Jakobsen kan derfor ikke oplyses.

Torsdag i sidste uge førte efterforskningen politiet til et sommerhus på Vesterled i Nykøbing, der blev afspærret og undersøgt af politiets teknikere.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere kommentarer til torsdagens eftersøgning ved Selsø.

Tirsdag gennemførte Nordsjællands Politi en større eftersøgning i sagen om Maria From Jakobsens forsvinden ved en skov ved Frederikssund.

Opdateres...