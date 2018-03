Ved du noget? Var du på stedet? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook. Video og foto: Mathias Øgendal.

Den tyrkiske ambassade på Østerbro i København blev natten til mandag angrebet med brandbomber. Mindst to personer er set løbe fra stedet. Politiet jagter nu fire formodede gerningsmænd

»Vi får en henvendelse om, at der er kastet molotovcocktails mod ambassaden. Det har givet mindre skader på bygningen,« siger vagtchef Henrik Moll fra Københavns Politi.

Han tilføjer, at politiet mandag morgen var massivt til stede. Her forsøgte de at finde spor efter gerningsmændene.

»Vi havde selv en patrulje på gerningsstedet, og betjentene så det mere eller mindre ske,« siger Henrik Moll.

»De så mindst to personer stikke af fra stedet,« tilføjer han. Politiet har intet signalement af de mistænkte i øjeblikket.

Siden er det kommet frem, at politiet nu leder efter fire mænd, som man mener stod bag angrebet. Der blev også kastet fire molotovcocktails.

Københavns Politi fik anmeldelsen om angrebet klokken 02.54 natten til mandag.

Patruljen, der var i området, forsøgte ikke at jagte gerningsmændene, da den i stedet fokuserede på at forhindre branden i at udvikle sig.

Henrik Moll oplyser, at ambassaden står tom om natten. Dermed var der ikke risiko for, at nogen kom til skade under angrebet.

Der var ingen vidner til angrebet ud over patruljen, oplyser Henrik Moll.

Det er fortsat uvist, i hvilken retning gerningsmændene flygtede. Meget tyder dog på, at de er flygtet i retningen af Svanemøllen Station.

#DSB: Alle tog holder i øjeblikket stille mellem Østerport og Hellerup . https://t.co/ewQvc5pZsq — TrafikNyt (@TrafikNyt) March 19, 2018

Tidligt mandag morgen oplyste DSB, at alle tog mellem Østerport og Hellerup holdt stille på grund af politiets arbejde. I stedet var der indsat togbusser på strækningen.

Omkring klokken seks begyndte togene at køre igen.

Vagtchef Michael Andersen siger til BT kort før klokken syv, at politiet stadig arbejdede på stedet, men at der pt ikke er så meget nyt i sagen.

»Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned i sagen, og så melder vi mere ud i løbet af dagen,« siger han og tilføjer, at det lige nu vil være 'rent gætvæk' at udtale sig om gerningsmændenes eventuelle motiv.

