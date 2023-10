En ældre mand ved navn Flemming efterlyses for tiden af Sydøstjyllands Politi.

Årsagen er, at man 'er bekymret for hans helbred'.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X, hvor man også har delt et billede af den savnede mand:

»Han er sidst set omkring Kolding Sygehus klokken 04.15,« lyder det.

Flemming beskrives som 78 år, 170 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har kort, gråt hår og er iført en mørk jakke, mørke jeans og mørke bukser.

Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Sydøstjyllands Politi Vis mere Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Sydøstjyllands Politi

B.T. følger sagen.