Nordjyllands Politi efterlyser en 14-årig Lea, der har forladt sin bopæl Nørlund i Sindal i nedtrykt tilstand.

Det skriver Nordjyske.dk

»Vi er bekymret for hende både på grund af hendes sindstilstand, og fordi hun er gået hjemmefra uden overtøj og i strømpesokker,« siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Pigen forlod sit hjem ved 18-tiden som følge af uoverenstemmelser i hjemme. Hun gik fra stedet i strømpesokker, og hun er iklædt blå joggingbukser og en sort sweater.

Hun er 170-175 centimeter høj og har lyst skulderlangt hår. Hun er almindelige af bygning.

Nordjyllands Politi har efterfølgende skrevet på Twitter, at Lea har taget toget til Hjørring, og at man leder efter hende der.

'Vi søger p.t. 14-årig Lea, som er gået fra bopælen på Nørrelund i Sindal i nedtrykt sindsstilstand. Vi har netop fået oplyst, at hun har taget toget til Hjørring, hvor hun stod at kl. 18:45. Vi beder derfor borgere i Hjørring om at se efter Lea,' skriver de.

Hvis du ser pigen, hører Nordjyllands Politi gerne fra dig. Ring til 114.

