Påsken er lige med fri og familiebesøg for de fleste, men pas på farten, når du sætter dig bag rattet for at køre på visit.

For ikke at tale om promillerne, når du skal hjem igen.

Sådan lyder det fra Rigspolitiet, som igen i år bruger påsken til en landsdækkende trafikkontrol.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at der fra fredag 26. marts og til og med mand 5. april vil være en målrettet indsats mod hastighed, spiritus- og narkokørsel.

Patruljerne vil især have fokus på strækninger, hvor der er mange uheld, eller hvor der generelt er et problem med for høj fart.

»Derudover opretholder politiet et præventivt kontroltryk ved at gennemføre kontroller på andre vejstrækninger,« hedder det blandt andet.

Ordensmagten benytter også lejligheden til at minde om de 401 mennesker, der fra 2014 til 2019 mistede livet i trafikken på grund af for høj hastighed.

Og selvom det efterhånden er socialt uacceptabelt at køre spritkørsel, så er spritbilister stadig involveret i hver femte dødsulykke, skriver Rigspolitiet.

(Arkivfoto) Foto: Nils Meilvang Vis mere (Arkivfoto) Foto: Nils Meilvang

Derfor vil betjentene i løbet af hele påskeugen kontrollere for både fart, spirituskørsel og bilister, der er påvirkede af enten narkotika eller medicin.

Politiets kontroller i påsken er en årlig tilbagevendende begivenhed, og med god grund.

Resultatet af sidste års påskeindsats var nedslående:

På trods af mindre trafik på grund af coronanedlukningen blev 11.439 bilister taget for at køre for stærkt.

(Arkivfoto) Foto: Nils Meilvang

157 blev sidste år sigtet for spirituskørsel og 312 for narkokørsel.

Hertil kom 51 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken og 16 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.