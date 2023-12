131 anmeldelser har Midt- og Vestsjællands Politi lige nu liggende vedrørende tyveri i supermarkeder.

Flere supermarkeder oplever nemlig en stigning i tyveri ved de såkaldte scan selv-kasser.

Derfor kommer politiet nu med et opråb.

»Måske tror folk, at det er risikofrit at lave butikstyveri på den måde, men det er det ikke,« siger politikommissær Lene Sveigaard i en pressemeddelelse, og tilføjer:

»Folk nøjes med kun at betale for nogle af varerne, men det betyder jo så, at vi har deres betalingsoplysninger. Så vi skal nok finde frem til dem. Så selvom pengene er små her i december, så lad være med at falde for fristelsen.«

Det giver nemlig ikke kun en bøde, men også en plet på straffeattesten ved butikstyveri.

Synderne er både folk, der handler alene, men det kan også være grupper og endda i selskab med børn.

Derfor fortsætter politiet nu deres sagsbehandling for at få identificeret og sigtet personerne.