I midten af januar bankede en kvinde i en rød Porsche ind i en 12-årig pige i Kirke Hyllinge. Pigen blev slynget op på forruden, og selvom kvinden bag rattet steg ud af bilen, hjalp hun ikke sit offer.

I stedet satte hun sig ind i en Golf, som havde kørt bag hende, og stak af med den mandlige fører. Siden har politiet ledt efter kvinden i den røde Porsche.

Og nu mener de at have fundet hende, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi overfor sn.dk.

Flere borgere har nemlig henvendt sig politiet i forbindelse med sagen, og det er på baggrund af de tip, at politiet mener at have fundet frem til kvinden.

»Vi er meget glade for de henvendelser, vi har fået fra borgerne. Den 12-årige påkørte pige er den dag i dag stadig under behandling, så vi er rigtig glade for, at efterforskningen har kunnet lede os frem til en anholdelse,« siger Charlotte Tornquist, pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, ifølge sn.dk.

Politiet fandt allerede frem til kvinden i marts, men har først kunnet melde noget ud om sagen nu. Der er tale om en 29-årig kvinde fra Frederikssund.

Hun er sigtet for at have stjålet Porschen og for tyveri af nummerplader.

Hun er også sigtet for at have påkørt pigen – og for at stikke af fra gerningsstedet i stedet for at hjælpe sit offer.

Kvinden nægter at have noget som helst kendskab til sagen.

Politiet har endnu ikke haft fat i den mand, der hjalp kvinden i den røde Porsche med at stikke af. Politiet mener dog at have en rigtig god idé om, hvem han er.

Den 12-årige pige pådrog sig et brud på benet og en hjernerystelse. Hun er fortsat i behandling for sine skader.

Det er fortsat uvist, hvornår sagen skal for retten.