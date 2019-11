Onsdag eftermiddag rykkede politiet ud til den lille sjællandske by Skudelev, hvor man undersøgte det, man betegnede som 'et mistænkeligt forhold'.

Efterfølgende kom det frem, at der var fundet to døde personer i en bolig i byen - og nu bekræfter politiet, at der er tale om en 52-årig kvinde og hendes 16-årige søn.

'Af hensyn til de pårørende gives der på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om sagen,' oplyser Nordsjællands Politi i et tweet torsdag formiddag.

Allerede onsdag aften meddelte politiet, at man efterforskede sagen som 'en tragisk hændelse i et familieforhold'.

Til B.T. har flere naboer til boligen på Havrevænget i byen fortalt, at de blev chokerede, da det pludselig strømmede ind med politibiler og ambulancer onsdag eftermiddag:

»Vi var lidt chokerede (da politibilerne ankom, red.), og så kom alle ambulancerne. Og så blev jeg jo forskrækket. Det er grusomt, det der er sket,« fortæller en kvindelig nabo, som ikke ønsker sit navn frem.

En anden kvindelig beboer på vejen sad og så fjernsyn, da politiet og ambulancerne pludselig ankom.

»Jeg har det ikke særlig godt. Vi bor i en lille by, hvor alle mere eller mindre kender hinanden – i hvert fald af udseende – så det er klart, at man bliver noget forskrækket,« siger naboen, der heller ikke ønsker sit navn frem.

De pårørende er blevet underrettet.