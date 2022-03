Cyklist efter cyklist oplevede over godt to uger i februar at blive stoppet af politiet, som lige ville tjekke cyklernes stelnumre. Formålet var at finde cykler, der var meldt stjålet.

Men de københavnske betjente havde overhovedet ikke lovhjemmel til at stoppe de mange pedalister, skriver Lorry.

I kølvandet på, at politiet i februar stoppede omtrent 3.800 cyklister og i øvrigt sigtede 30 af dem for at hjule rundt på en stjålen cykel, har mediet henvendt til Københavns Politi med spørgsmål om den lovmæssige baggrund.

Som led i indsatsen havde politiet nemlig taget udgangspunkt i færdselslovens paragraf 77.

I den lyder det, at man politiet kan standse trafikanter og undersøge deres køretøjer. Men det betyder ikke, at politiet bare kan stoppe enhver cyklist.

Der skal nemlig være begrundet mistanke, førend man kan hive paragraffen frem som hjemmel. Og det var der altså ikke nødvendigvis i denne omgang.

Hvilket chefpolitiinspektør Søren Thomassen da også erkender overfor Lorry:

»Juraen definerer, at vi skal have en rimelig grund eller en mistanke for at kunne stoppe en person. Det betyder så, at der er en del københavnere, der om ikke andet har fået en dialog med politiet i nogle minutter. Dem beklager jeg over for,« siger han blandt andet.