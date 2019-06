Fast vold i årevis - til tider dagligt - og ydmygende mishandling af sine børn.

Sådan lyder den alvorlige anklage mandag formiddag ved Retten i Roskilde mod en tiltalt politiker.

Politikeren nægter sig skyldig, og blev ved et retsmøde for et par uger siden beskyttet med et navneforbud, så det ikke er tilladt for pressen at oplyse offentligheden om den tiltaltes identitet, selv om der er tale om en folkevalgt.

Det forbud besluttede Retten i Roskilde - trods pressens protester - mandag formiddag skulle stå ved magt under selve retssagen.

Politikeren er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, fordi vedkommende efter anklagemyndighedens opfattelse har mishandlet sine børn gennem en længere periode.

Ifølge anklageskriftet har mishandlingen stået på siden 1999 og skulle være gået ud over alle politikerens tre børn.

Fordi volden efter anklagemyndighedens opfattelse er foregået rutinemæssigt gennem mange år og har været rettet mod børn, er polikeren ikke blevet tiltalt for »almindelig« vold efter straffelovens paragraf 244, men efter den mere alvorlige paragraf 245 om grov vold.

Derfor ønsker anklagemyndigheden politikeren straffet med fængsel.

I anklageskriftet er tiltalen delt op i tre dele, der hver omhandler ét af de tre børn.

Den ældste er ifølge tiltalen blevet voldeligt mishandlet i en periode fra 1999-2015. I adskillige tilfælde med spark - heriblandt ved en lejlighed, hvor politikeren var iført en sikkerhedsstøvle. Derudover har volden ifølge anklageskriftet bestået af skub og såkaldte »lammere« i form af hårde slag med knyttet hånd blandt andet på skulderen.

Spark, skub og lammere har ifølge anklagemyndigheden også været den barske dagligdag for en anden af politikerens børn i perioden 2003-2018.

Det samme gælder for det yngste af børnene i perioden 2011-2019. Ifølge anklageskriftet blev volden blandt andet udløst af, at barnet en aften ville gå i seng uden at have lavet alle sine lektier.

Og i januar i år blev barnet ifølge tiltalen efter at have fået endnu en »lammer« af politikeren skubbet ud på terrassen i frostvejr - kun iført T-shirt og underbukser.

Her fik barnet lov at stå, mens politikeren åbnede og lukkede døren og rakte Lego-legetøj ud, som skulle pustes fri for støv af det frysende barn.