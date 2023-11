Han dukkede igen og igen op ved hendes lejlighed. Ringede til hende hele tiden og sendte utallige sms-beskeder.

Selv den bus, som ekskæresten normalt kørte med, brugte han flere gange som en utraditionel kontaktkanal ved at skrive beskeder til hende på et sæde i bus 4A i København.

Men nu risikerer en 32-årig mand fra København at blive idømt frihedsstraf, fordi han tilsyneladende ikke kan få sin ekskæreste fra Valby ud af hovedet.

Ved Retten på Frederiksberg er han i næste uge tiltalt for systematisk og vedvarende at have forfulgt eller chikaneret kvinden igennem ni måneder, så hendes fred blev krænket.

Det er ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Politi en overtrædelse af straffelovens paragraf 242 om stalking, der teoretisk kan udløse op til tre års fængsel.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået adgang til, kontaktede han på forskellig vis ekskæresten i godt 70 tilfælde i perioden fra 11. oktober sidste år til 7. juni i år.

Og det til trods for, at han 7. oktober sidste år fik forkyndt et polititilhold, der fem år frem i tiden forbød han direkte eller indirekte at kontakte eller forfølge kvinden personligt, mundtligt eller skriftligt.

»Min klient nægter sig skyldig i tiltalen, selv om han for en stor dels vedkommende kan erkende de faktiske forhold,« lyder det til B.T. fra den 32-årige mands forsvarer – advokat Mohammed Arbab Perveez.

Ifølge anklageskriftet fik den 32-årige i et tilfælde også indirekte ulovlig kontakt med ekskæresten ved at få en mellemmand til at sende hende 1000 kroner via MobilePay med en tilknyttet besked.

Og i et andet tilfælde bestilte han på Valentinsdag i år via blomsterforretningen Interflora blomster til hende vedlagt en hilsen fra ham.

I anklageskriftet er der også taget forbehold for, at der muligvis kan blive nedlagt en påstand om erstatning til ekskæresten.

