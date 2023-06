Skal du en tur på standen eller hen til en badesø denne solskinssøndag?

Og kører du i bil derhen? Så har politiet en helt kontant opfordring til dig:

»Vis hensyn, når du parkerer, og husk, at du ikke må parkere på brand- og redningsveje,« lyder det fra Nordsjællands Politi i et tweet.

Lytter du ikke til opfordringen, kan det blive en dyr fornøjelse for dig.

»Parkerer du ulovligt, risikerer du, at din bil bliver fjernet – og så bliver turen hjem ekstra lang,« oplyser politikredsen.

Opfordringen fra Nordsjællands Politi kommer i kølvandet på en lignende fra Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag.

»Stor tilstrømning til badesøer og andre skønne områder i dag. Ved Nysø syd for Varde måtte vi desværre ødelægge lidt af den gode stemning for seks bilister, der havde blokeret adgangsvejen for redningskøretøjerne,« lød det i et tweet:

»Følg skilteafmærkningerne og den sunde fornuft.«

Til B.T. forklarede vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at »det er skidt«, når biler på den både blokerer:

»Redningskøretøjer skal kunne nå frem til badesøen, hvis der sker en drukneulykke,« fortalte han.

