Julesæsonen er for alvor ved at være over os med snaps, juleøl og alt, hvad det ellers indebærer.

Men hvis du tror, at du undervejs i festlighederne kan prøve at tælle det antal genstande, du drikker, så du kan køre hjem, så kan du – sandsynligvis – godt tro om igen.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet i forbindelse med julefrokostsæsonen.

Det kan nemlig være meget svært at regne ud, hvor høj ens promille er.

»Mange har nok prøvet at tælle genstande, når de har været i festligt lag og har fået alkohol, men det er en farlig vej at gå, da man ikke kan regne sin promille ud på den måde,« lyder det fra Rigspolitiet:

»Regnestykket er stort set umuligt, da vi reagerer meget individuelt. Derfor bør man afstå for fristelsen til selv at køre hjem, hvis man har drukket.«

Sidste år blev 532 bilister sigtet for spirituskørsel alene i december.

120 af de sigtelser skete i forbindelse med færdselsuheld, hvor mindst én af parterne var påvirket af alkohol, da ulykken skete.

Ifølge politiet har man samtidig kunnet konstatere, at mange bilister er blevet overrasket over deres promilles størrelse – selv dagen efter en julefrokost:

Det kan du gøre for at forhindre spirituskørsel Politiet og Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at du eventuelt kan gøre følgende i et forsøg på at hindre spirituskørsel: Fortæl ham eller hende, at du har det skidt med, at han/hun kører

Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne

Alliér dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden

Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen

Tilbyd en overnatning

Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket

Hvis han/hun alligevel kører, så kontakt politiet på tlf. 114 Kilde: Rigspolitiet

»Det er en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man sætter sig bag rattet, eksempelvis for at køre til bageren morgenen efter en våd julefrokost, da man fortsat kan have en promille på mere end 0,5 dagen derpå,« siger Christian Bertelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation:

»Spirituskørsel er uacceptabelt, og det er min opfattelse, at det er noget, som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet,« tilføjer han.

Han opfordrer derfor til, at alle hjælper hinanden med at forhindre spirituskørsel.