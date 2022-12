Lyt til artiklen

»Skal der drikkes meget snaps?«

Sådan indleder Nordjyllands Politi et opslag på Twitter.

Det er nemlig en af julefrokostsæsonens helt store dage og i den forbindelse kommer Nordjyllands Politi med en kraftig opfordring til danskerne.

Blandt andet advarer de folk mod at køre hjem. Uanset, om det er i bil eller på cykel.

Det kan du gøre for at forhindre spirituskørsel Politiet og Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at du eventuelt kan gøre følgende i et forsøg på at hindre spirituskørsel: Fortæl ham eller hende, at du har det skidt med, at han/hun kører

Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne

Alliér dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden

Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen

Tilbyd en overnatning

Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket

Hvis han/hun alligevel kører, så kontakt politiet på tlf. 114 Kilde: Rigspolitiet

»Lad bilen og cyklen stå hjemme,« lyder den kontante udmelding, ligesom man opfordres til at stoppe sine venner eller familie, hvis de prøver at køre hjem.

Næste råd er, at man aldrig må gå alene.

»Følg hinanden hjem, så ingen går alene,« lyder det og politiet opfordrer i stedet til, at man tager en taxi eller laver en aftale om at blive hentet, når man skal hjem.

Sidste år blev 532 bilister sigtet for spirituskørsel alene i december. 120 af de sigtelser skete i forbindelse med færdselsuheld, hvor mindst én af parterne var påvirket af alkohol, da ulykken skete.