På bare to dage er tre mennesker omkommet i drukneulykker ved Vesterhavet.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi har man været involveret i flere af redningsaktionerne, som desværre er endt med et tragisk resultat.

Torsdag omkom en tysk turist under en badetur, og fredag omkom et par fra Østjylland efter en badetur ved Vrist nær Harboøre.

Derfor kommer politiet nu med en påmindelse.

»Vi siger det hvert år, men jeg gentager det gerne. Vestkysten er et farligt sted at bade,« siger Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt -og Vestjyllands Politi.

Vagtchefen opfordrer til, at man bader et sted med livredder, eller at man orienterer sig om baderådene på TrygFondens hjemmeside.

Der er nemlig flere ting, man skal være opmærksom på, inden man hopper i bølgen blå ved Vestkysten.

»For det første skal man aldrig bade lige der, hvor bølgerne IKKE slår mod kysterne, for det er der, strømmen er på vej ud,« siger vagtchefen og minder om, at hvis man skulle være så uheldig at blive taget af strømmen, skal man svømme til siden, når den aftager i stedet for at svømme mod strømmen.

»Man kan jo godt forstå, at folk går i panik, når de tror, at de er halvvejs mod England, men man kan altså ikke svømme mod strømmen. Ellers må man spørge nogle af de lokale. De er 100-meter mestre i det her,« lyder det afslutningsvis fra Ole Vanghøj.

