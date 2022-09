Lyt til artiklen

Endnu engang er de på spil. Svindlerne, der forsøger at lokke dig i deres fælder.

Forleden gik det ud over tre ældre kvinder – og derfor kommer politiet nu med en advarsel mod at falde for det udspekulerede svindelnummer.

De tre ældre kvinder, der blev svindlet eller forsøgt svindlet, bor alle i Ribe.

Den ene af dem blev først på eftermiddagen fredag i sidste uge ringet op af en kvinde, der udgav sig for at være fra Danske Bank. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»'Bankdamen' fortalte, at den ældre kvindes kort var blevet misbrugt, og at banken som en service ville komme hjem til hende og hente kortet. Kort efter kom en mand og hentede kvindens kort og pinkode,« lyder det fra politikredsen.

Efterfølgende blev der hævet en del penge på kvindens kreditkort, før hun fik det spærret.

Den anden kvinde blev samme eftermiddag også kontaktet af en falsk bankmand. Denne gang lød det, at kvindens kort var blevet misbrugt på Bornholm.

Også hendes kreditkort blev hentet kort tid efter – og en del penge blev hævet fra det.

Den tredje kvinde fik at vide, at der var blevet overført en del penge fra hendes kreditkort til udlandet.

»En mand kom et kvarter senere for at hente kortet. Kvinden havde da fattet mistanke og nægtede at udlevere sit kort, hvorefter manden forlod stedet,« oplyser politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer nu mod, at man udleverer sit kreditkort, sin pinkode eller andre private oplysninger over telefonen eller til fremmede.

»Din bank og andre myndigheder vil aldrig bede om kontooplysninger, pinkoder eller lignende oplysninger i telefonen – og de vil ikke sende en medarbejder hjem til dig for at hente dit kort. Er du i tvivl, om du er blevet kontaktet af din bank eller en svindler, så kan du ringe til politiet på 1-1-4 og få hjælp,« lyder rådet fra politiet:

»Har du en ældre person i din familie eller omgangskreds, så advar dem om svindlen. Tilbyd dem eventuelt, at de kan kontakte dig, før de reagerer på henvendelser fra banken. Eller fortæl dem, at de kan ringe 1-1-4, hvis de kommer i tvivl, om de er blevet kontaktet af en svindler.«