Natten til torsdag var der tumult mellem en mand og en kvinde i en lejlighed i Fåborggade i Aarhus.

Da Østjyllands Politi kom ud til stedet, blev de mødt af kvinden, der oplyste, at skænderiet var slut.

Men det var tydeligt at se på lejlighedens tilstand, at der havde været tumult, hvorfor betjentene ønskede at komme i kontakt med den 52-årige mand, der havde været involveret

Men manden ville det tilsyneladende anderledes.

Han forsøgte nemlig at gemme sig under dynen, mens han lod som om, han sov.

Det er aldrig rart at blive vækket, og det syntes, den 52-årige heller ikke, for da politiet fik liv i ham, nægtede han at oplyse sit navn og fødselsdagsdato.

En dum beslutning som betød, at han nu er blevet sigtet efter retsplejeloven.

Men her stoppede det ikke for manden.

Fra det ene sekund til det andet var han lysvågen fra sin rævesøvn, og her traf han en endnu dummere beslutning.

Han rejste sig op og forsøgte at slå ud efter den ene betjent.

Han blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på vold mod tjenestemand. Han gjorde kraftig modstand mod anholdelsen og forsøgte at vriste sig fri, og det betød altså endnu en sigtelse for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

Han blev herefter kørt til politigården, hvor han kunne få sig noget rigtig søvn, da man beholdt ham natten over.

B.T. har forsøgt at finde ud af, hvor længe manden lod som om, han sov, men det melder politiet intet om.