Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nordsjællands Politi kom søndag aften med en kraftig opfordring til borgere i området ved Nymose Sø i Gentofte.

Der var nemlig blevet fundet en håndgranat af ældre dato, lød meldingen fra Nordsjællands Politi på Twitter.

Derfor blev borgere i området opfordret til at holde sig langt væk fra stedet.

'Det kan være forbundet med livsfare at nærme sig findestedet,' skrev politiet blandt andet på Twitter.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Kort efter meldte politiet, at granaten skulle bortsprænges, og at borgere i området ville kunne høre et mindre brag.

Kort før klokken 21.00 er meldingen, at granaten er bortsprængt af EOD.

'Der var tale om en armeret håndgranat – muligvis fra krigen,' skriver politiet.

Afspærringen er igen ophævet.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning' herunder eller der, hvor du normalt lytter til podcast: