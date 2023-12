Klokken var cirka 20.05, da opkaldene begyndte at vælte ind hos politiets alarmcentral. Flere havde været vidner til et voldsomt overfald på en parkeringsplads ved Urbanplanen på Amager.

Ikke længe efter var området oplyst af blå blink.

På gerningsstedet fandt de første patruljer en hvid bil. Døren til førersædet stod åben, og på asfalten lå hætten fra en jakke. Og blod.

Masser af blod.

Blodet førte betjentene til en adresse ikke langt derfra, hvor de blev mødt af synet af en ung mand, der havde akut behov for livreddende førstehjælp.

Kort efter kom ambulancen, hvis reddere overtog førstehjælpen, og i høj fart blev den unge mand kørt til Rigshospitalet, hvor han blev ført direkte ind til operationsbordet.

Fem gange var han blevet stukket i kroppen. Både i lår, balle og brystregion. Han var også blevet slået, sparket og trampet på.

Han var i livsfare og måtte have over 2,4 liter blod tilført.

Nu er to unge mænd tiltalt i sagen. En på 19 år. En anden på 25, der i øvrigt også er tiltalt for et masseoverfald i Vestre Fængsel.

Begge mænd har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia. Begge nægter de at have spillet en rolle i det koldblodige overfald.

Den ene hævder slet ikke at have været til stede ved overfaldet 27. november 2022. Den anden fastholder, at han blot var chauffør på aftenen.

Han sad i en bil, da overfaldet skete, og han så i øvrigt absolut ingenting.

Ingen slag, ingen spark, ingen knive, intet blodigt kaos. Nej, nej, nej, lyder alle hans svar, når sagens anklager i Københavns Byret specifikt spørger ind til, om han så udgydelserne.

Anklageren mener, at de to unge tiltalte sammen med flere andre den aften kørte rundt på Amager og ledte efter deres offer, før de til sidst fandt ham ved Urbanplanen.

Under afhøringen af den 25-årige har anklageren i retten afspillet en lang række overvågningsvideoer og vist teledata, der viser ruten rundt i området.

Selv har den 25-årige forklaret, at de blot kørte rundt i kortege, hyggede og snakkede.

På et tidspunkt satte to biler og to cyklister så kurs mod Knapmagerstien i Urbanplanen, hvor en af mændene ifølge den 25-årige skulle mødes med én.

Ved ankomst steg flere af mændene så ud af bilerne og gik hen til en hvid bil, der holdt parkeret. Det eneste, den 25-årige ifølge eget udsagn så, var, at der stod en flok ved en bildør. Selv blev han siddende i bilen.

Kort efter vendte hans passagerer tilbage, og de kørte væk.

Ifølge den 25-årige var stemningen ikke kaotisk. Den var fin. Ingen var oppe og køre, siger den 25-årige, der angiveligt intet fornemmede.

På bilturen talte de om 'normale ting', fortæller han videre.

Han hørte angiveligt først om knivoverfaldet, da han i februar året efter blev anholdt og varetægtsfængslet. Allerede dengang fastholdt han sin uskyld.

Han har dog i retten ikke lyst til at udpege, hvem der var med på gerningsaftenen.

Han vil kun tale om sig selv.

»Jeg er tiltalt for noget, jeg slet ikke har været med til. Jeg vil ikke have, at andre bliver sat i den situation.«

Den anden tiltalte, den 19-årige, afviser som nævnt at have været til stede. Og den forklaring bakker hans mangeårige kammerat og medtiltalte op om.

Sagen fortsætter ind i 2024, hvor en lang række vidner skal afhøres. Heriblandt nogle af dem, der så det voldsomme overfald.

Om de to unge mænd skal findes skyldige, finder retten ud af i starten af februar.

