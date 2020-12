Hun har været sporløst forsvundet i næsten to måneder, og politiet har ledt efter hendes lig alle vegne.

Nu ønsker Nordsjællands Politi at gå et skridt videre i forsøget på at opklare den 43-årige psykolog Maria From Jakobsens pludselige forsvinden.

Ved Retten i Hillerød har politiets anklager mandag eftermiddag fået medhold i, at navneforbuddet på den 44-årige mand, der er varetægtsfængslet for drab på den forsvundne kvinde, skal ophæves.

Men i første omgang står navneforbuddet dog stadig ved magt. Først hvis også Østre Landsret finder, at det ikke længere skal være ulovligt eksempelvis at bringe et foto af ham for at få eventuelle nye vidner på banen, må politiet på den måde prøve at skaffe oplysninger om hans færden omkring gerningstidspunktet.

Efter et to timer langt retsmøde for lukkede døre besluttede dommeren i Hillerød også, at politiets foreløbige efterforskningsresultater ser ud til at belaste den 44-årige mand så meget, at han fortsat skal være varetægtsfængslet.

Han har været frihedsberøvet siden 16. oktober for at have dræbt Maria From Jakobsen. Han nægter sig skyldig.

Ved starten af mandagens retsmøde kom han roligt ind i retslokalet med mundbind på og bevogtet af flere politifolk. Herefter bad han om at få noget vand og tog med en kuglepen i hånden plads ved siden af sin forsvarer – advokat Jan Aarup.

Efterforskningslederen i sagen – vicepolitiinspektør Lau Lauritzen fra Nordsjællands Politi – har tidligere bekræftet over for B.T., at det var af efterforskningsmæssige grunde, at politiet ønskede navneforbuddet ophævet. Han ønskede dog ikke at begrunde mere konkret, hvorfor politiet på den måde gerne vil have ekstra hjælp fra offentligheden.

Den varetægtsfængslede mand har ifølge politiets foreløbige efterforskning foretaget en række relativt belastende søgninger på nettet i tiden efter 26. oktober, hvor Maria From Jakobsen forsvandt sporløst. Han skulle blandt andet have søgt på ord som 'havdybde', 'olietønder', 'selvmord', 'forsvunden' og 'rensemidler'.

Desuden er manden i forhold til Maria From Jakobsens forsvinden ifølge politiet belastet af, at der ved en ransagning på hans bopæl er fundet en større mængde af de stærkt ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda.

Da Maria From Jakobsen forlod sin bopæl i Frederikssund 26. oktober, efterlod hun sig et brev. I brevet skrev hun, at hun ville komme hjem dagen efter, men det gjorde hun som bekendt ikke, og 27. oktober blev hun meldt savnet. Politiet oplyste den dag, at den 43-årige kvinde havde forladt sit hjem i 'stærkt nedtrykt tilstand'.

Den oplysning stemmer imidlertid ikke helt overens med den opfattelse, som Maria From Jakobsens nære havde af hende. Maria From Jakobsen talte med sin søster den dag, hvor hun forsvandt. Søsteren har forklaret politiet, at hun virkede glad, da de talte sammen.

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund har været forsvundet siden 26. oktober. Politiet har anholdt en 44-årig mand i sagen, der blandt andet er blevet varetægtsfængslet på grund af en mistanke om, at han med ætsende væsker kan have skilt sig af med kvindens lig, der ikke er blevet fundet. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund har været forsvundet siden 26. oktober. Politiet har anholdt en 44-årig mand i sagen, der blandt andet er blevet varetægtsfængslet på grund af en mistanke om, at han med ætsende væsker kan have skilt sig af med kvindens lig, der ikke er blevet fundet. Foto: Nordsjællands Politi

Samtidig sætter politiet også spørgsmålstegn ved ægtheden af det brev, som den 43-årige kvinde angiveligt skulle have skrevet selv.

I jagten på at få opklaret omstændighederne ved Maria From Jakobsens forsvinden har Nordsjællands Politi med hjælp fra kriminalteknikere blandt andet endevendt hendes bopæl på Nialsvej i Frederikssund, ligesom et sommerhus ved Nykøbing Sjælland er blevet minutiøst gennemsøgt.

Samtidig har politiet med blandt andet politihunde, dykkere og lighunde ledt efter Maria From Jakobsen både til lands og til vands i adskillige naturområder omkring Roskilde Fjord. Men altså foreløbig forgæves.