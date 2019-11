To personer er fundet døde i landsby. Politiet kalder det en tragisk hændelse og vil ikke oplyse yderligere.

Onsdag eftermiddag rykkede politiet talstærkt ud til en adresse i Skuldelev ved Skibby i Hornsherred, hvor man undersøgte et mistænkeligt forhold.

- Vi efterforsker et mistænkeligt forhold, hvor to personer er fundet livløse i huset, fortalte vagtchef Søren Bjørnestad tidligere onsdag aften.

Efterforskere, teknikere og specialister har eftermiddagen og aftenen igennem arbejdet i huset på Havrevænget, hvor de to personer blev fundet døde.

Kort før klokken 22 oplyser politiet på Twitter, at der er tale om "en tragisk hændelse i et familieforhold", og at de pårørende er underrettet.

- Sagen efterforskes fortsat. Der udsendes ikke yderligere oplysninger, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

/ritzau/