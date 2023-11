To mænd er mistænkt for at have begået flere indbrud for nylig – og nu kæder politiet dem sammen med en række yderligere indbrud sidste år.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vi ser samme modus, samme kostervalg, og vi kan også på videoovervågning se identiske beklædningsgenstande og tasker.«

»Derfor har vi grund til at tro, at det er de samme indbrudstyve, der igen er aktive, og som vi selvsagt rigtig gerne vil have fat i,« forklarer politikommissær Kenneth Rodam, Nordjyllands Politi.

Mændene bærer henholdsvis hue og kasket. Foto: Nordjyllands Politi.

De seneste dage er der begået flere indbrud i Mou.

Og politiet mistænker, at det er de samme personer, der stod bag en stribe indbrud i Gistrup, Støvring og Storvorde i august sidste år.

Ifølge politiet er de mistænkte formentligt omrejsende kriminelle, som går efter smykker, ure og kontanter.

Og nu vælger politiet at efterlyse mændene med billeder og signalement:

Mistænkt A: Lys i huden, bærer en mørk hue, mørk jakke med hætte og skrå lynlås på brystet, handsker

Mistænkt B: Lys i huden, bærer kasket, mørk jakke/skaljakke med hætte, halsedisse, rygsæk, handsker.

Politiet gør desuden opmærksom på, at de mistænkte mænd bærer mørkt tøj – selvom det ser lyst ud på billederne.

»Hvis man ser noget mistænkeligt på sin overvågning eller spotter ukendte personer eller køretøjer, som bevæger sig rundt i indkørsler, carporte og boligområder, så ring til os på 114. Det gælder i hele Nordjylland, men selvfølgelig særligt i Mou og omegn,« lyder det fra Kenneth Rodam.

Politiet vil gerne høre fra borgere, der måtte vide noget. Foto: Nordjyllands Politi.

Politikommissæren understreger, at hjælp fra borgerne er kærkommen:

»Vi ved, at folk er gode til at advare hinanden på for eksempel Facebook i lokale grupper. Vi vil også meget gerne tænkes ind og kontaktes.«

»Jeres oplysninger og videoovervågning kan helt konkret føre til, at vi pågriber de mistænkte personer, men det kan også være med til at fastlægge deres færden, hvilket kan være vigtige spor for vores efterforskning og måske også være vigtigt som bevis senere i en retssag.«

Indbruddene er primært begået om natten i weekender.

Hvis du ved noget i sagerne, bedes du kontakte politiet på telefon 114.

