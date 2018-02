Herover kan du se video fra Morbærhaven, hvor man kan se flere betjente. Video: Byrd / Steven Knap.

Et massivt politiopbud var torsdag aften til stede ved boligkvarteret Morbærhaven i Albertslund.

Vagtchef ved Københavns Vestegns Politi oplyser til BT, at der er sket en forbrydelse, men ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse nærmere om sagen.

»Det hører til privatlivets fred,« siger vagtchef Thomas Christensen og tilføjer, at der er tale om en »alvorlig forbrydelse.«

Han oplyser desuden, at politiet modtog anmeldelsen klokken 15.52.

Foto fra Morbærhaven i Albertslund. Foto: Mathias Øgendal Foto fra Morbærhaven i Albertslund. Foto: Mathias Øgendal

Foto: Mathias Øgendal

I forbindelse med efterforskningen af forbrydelsen, efterlyser politiet tidligt torsdag aften en engelsktalende mand. Han beskrives som mørk i huden, 170 cm høj, 20-30 år og iført hvide bukser med sorte broderinger på siden af hvide bukser. Han er desuden iført kasket og har et overskæg.

I forbindelse med efterforskningen af en strafbar handling i Morbærhaven i Albertslund eftersøger vi en engelsktalende mand på 20-30 år, som er mørk i huden og iført hvide bukser med brodering på siden. Ring 114 hvis I har set ham i dag. Ingen yderligere oplysninger pt. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) February 22, 2018

Politiet oplyser til BT, at man ikke vurderer, at manden er farlig, men man betragter ham som en mistænkt.

Man har torsdag foretaget tekniske undersøgelser på stedet og sikret tekniske spor, men vagtchefen Thomas Christensen oplyser til BT kort efter 20.30, at man stadig ikke kan oplyse nærmere om sagen.

»Det gør vi ikke af hensyn til den forurettede,« siger han og understreger, at man meget gerne vil i kontakt med folk, der har set den efterslyste.

»Vi vil fortsat gerne rigtig gerne have oplysninger, hvis nogen har truffet ham. Der er allerede nogle, der har set ham i området omkring Albertslund før og efter gerningstidspunket,« siger Thomas Christensen.

Kort før klokken 23 oplyser politiet, at man har fået flere henvendelser i sagen og er i gang med at sikre videomateriale fra området. Politiet ønsker nemlig at kortlægge den efterlystes færden i løbet af dagen - også inden gerningstidspunktet.

»Vi har ikke fundet ham, men vi har fået flere henvendelser fra offentligheden, som kan give et fingerpeg om, hvor han har været i løbet af dagen, og det kan give vores efterforskere mulighed for at finde ud af yderligere om ham,« siger vagtchef Brian Holm.

Har man set den efterløgte mand manden, skal man ringe til Københavns Vestegns Politi på 114.

BT følger sagen...