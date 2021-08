En ellers rolig cykeltur blev onsdag forvandlet til et mareridt for en 14-årig dreng.

Omkring klokken 14.40 kom han cyklende på et stisystem ved Lyseng Allé i Højbjerg, da to maskerede drenge på omkring 14-16 år dukkede op ud af det blå.

Her viste de begge den 14-årige dreng en kniv og forlangte, at han afleverede sine penge til dem.

»Vi får opkaldet via 112, hvor han forklarer, at han er ude at cykle, da de pludselig dukker op. De truer ham begge med en kniv hver og tvinger ham til at give dem alle sine penge,« siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Det lykkedes de to gerningsmænd at få den 14-årige til at aflevere et mindre kontantbeløb, inden de stak af.

Politiet ankom kort efter til stedet, men det lykkedes ikke at finde frem til de to teenagere.

Sagen efterforskes stadig.

»Vi har fået nogle oplysninger, vi skal have undersøgt, men mere kan jeg ikke fortælle nu,« siger Jakob Christiansen.

Opdateres …