En voldsom politijagt natten til tirsdag ledte til anholdelse af tre mænd, oplyser Østjyllands Politi i en døgnrapport.

Med 200 kilometer i timen måtte politiet jage de tre mænd på hele den cirka 30 kilometer lange distance mellem Randers og Aarhus.

Udover diverse færdselsovertrædelser er de tre mænd sigtet for at have begået indbrud i et privat hjem, hvor der er blevet stjålet designerstole og tasker.

Ægteparret, der er naboer til huset, ringede til politiet, efter at de havde set de tre mænd bære stole og lamper ud i en bil.

En af politiets patruljevogne opdagede bilen ved Ringvej Syd kort før krydset ved Stampenvej og vendte om for at forfølge bilen.

Synet af en politibil i u-vending fik dog føreren til at sætte farten op, og så blev der indledt en politijagt i voldsom fart, fremgår det af politiets referat af begivenhederne.

Kort før rundkørslen ved motorvejen E45 ved Sdr. Borup-afkørslen blev der kastet en ukendt genstand ud af vinduet.

Da bilen kort efter kørte ind i rundkørslen, blev der kastet to sorte stole ud fra bilen.

Bilen fortsatte ad motorvejen mod syd med en hastighed på op mod 200 kilometer i timen, inden de tre blev pågrebet lidt nord for Aarhus.

Forinden var trioen kørt ind på et stisystem, hvor bilen blev stoppet af en hæk. Den ene af mændene forsøgte at flygte til fods, men en betjent viste sig at være den hurtigste.

Tirsdag skal en dommer i Retten i Randers afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle mændene.

/ritzau/