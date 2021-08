En ung mand kørte lørdag stærkt i Greve. Alt for stærkt.

Fra 14.55 til 15.10 eftersatte en politipatrulje og en hundevogn en bilist i en sort Citroën, før han endelig blev bragt til standsning på Køge Bugt Motorvejen.

I løbet af biljagten nåede han op på 160 kilometer i timen, hvor der var fartgrænse på 60, og 120 kilometer i timen i 50-zone.

Jagten fortsatte ad flere veje gennem Greve, Hundige og Ishøj.

Da politiet endelig fik stoppet bilen, viste det sig, at føreren, der er født i 1997, ikke havde noget kørekort.

»Vi har ikke foretaget afhøring af ham endnu, men vi har ikke fundet andre ting, der gør, at han kører, som han gør og ikke vil snakke med politiet,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, René Søe Pedersen, til B.T.

Den unge mand har dog formentlig godt vidst, at bilen ville ryge, hvis han blev taget af politiet. Og det er altså, hvad der sker nu.

Under sit forsøg på flugt udsatte føreren flere for fare.

»Det er fuldstændig tåbelig kørsel, for at sige det mildt, at udsætte alle andre for fare, fordi man kører rundt uden førerret,« siger vagtchefen.

På Twitter efterspørger Midt- og Vestsjællands Politi også en kvinde, der med sit barn måtte haste væk fra cykelstien, da den sorte Citroën kom bragende.

»Han er på et tidspunkt ovre i den modsatte kørebane og oppe på cykelstien. Den pågældende dame rykker sit barn væk fra cykelstien, fordi hun simpelthen er bange for, at han kommer over i nærheden af dem.«

Af denne grund var politiet også påpasselige med ikke at presse bilisten til at køre endnu vildere, end det i forvejen var tilfældet.

Føreren er sigtet efter straffelovens paragraf 252, der kan give op til otte års fængsel til den, der 'for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed'.

Politiet håber at få den 24-årige mand for retten allerede søndag.