Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et massivt politiarbejde er sat i gang for at finde den forsvundne Filippa i Kirkerup.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Vi ser på sagen med allerstørste alvor. Og vi vil opfordre alle, der kan ligge inde med informationer om Fillippas forsvinden om at kontakte os hurtigst muligst på telefon 114. Vi er interesseret i alle oplysninger.«

»Selv små detaljer kan være vigtige, så tøv ikke med at ringe til os, hvis du mener, at du har oplysninger, vi kan bruge,« siger politiinspektør Kim Kliver.

Filippa forsvandt, efter hun lørdag var færdig med sin avisrute. Klokken 11.30 ringede hun til sin far og sagde, at hun var færdig og ville køre hjem.

Her havde hun en aftale med en veninde, men Filippa dukkede aldrig op. Ingen har noget fra Filippa siden klokken 11.30.

Opdateres …