Politiets egne efterforskere har også fået udleveret fejlbehæftet teledata grundet it-fejl.

En fejl i et it-program til håndtering af teleoplysninger hos politiet kan ikke bare have været medvirkende til, at uskyldige er blevet dømt. Fejlen kan også have forhindret opklaring af sager.

Det fortæller Torben Mølgaard Jensen, chefpolitiinspektør i Rigspolitiet.

- Når vi taler om teleoplysninger, så taler vi både om historiske oplysninger om en enkelt telefon, men også om udvidede teleoplysninger (hvem der har befundet sig i et område på et givent tidspunkt, red.). Og begge dele kan være behæftet med fejl.

Programmet har hjulpet politiet med at rense og strukturere teleoplysninger, så data blev mere overskueligt.

Men programmet har i et endnu ukendt omfang fjernet oplysninger, det ikke burde fjerne. Netop teleoplysninger er ellers et kraftfuldt værktøj for politiets efterforskning.

Politiet kan for eksempel i alvorlige sager indhente oplysninger fra teleselskaberne om, hvilke telefoner der er blevet registreret på selskabets telemaster i et givent område og tidsrum.

Men det fejlbehæftede program kan her have slettet telefonnumre fra listen over mobiler, der var aktive på en bestemt telemast.

- De sager i perioden fra 2012-2019, vi skal ud at kontrollere nu, kan være sager, der er uopklarede i dag, hvor der kommer data ud til sagsbehandlerne, som de ikke har haft før.

- Men det kan også være sager, hvor der er faldet dom, eller hvor der har været rejst sigtelse, men hvor en tiltale er opgivet, siger Torben Mølgaard Jensen.

/ritzau/