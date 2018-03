Sydsjællands Politi efterlyser mandag aften en mand, der har begået en røveri mod SuperBrugsen i Stenlille.

Det skriver politiet på Twitter.

'Røveri mod posthus i SuperBrugsen i Stenlille. Mand, 25 år, alm. af bygn., blå øjne , lyst skæg. Iført sort elefanthue, sort overdel af mrk. "Peak Performance", sorte bukser. Undløbet fra stedet over jernbaneterræn. Truet sig til pt. ukendt pengebeløb.'

Vagtchefen hos Sydsjællands Politi, Stefan Jensen, oplyser til BT, at man ikke ved, om manden har brugt våben i forbindelse med røveriet.

»Vi er til stede med efterforskere og er i færd med at afgøre folk, mens hundepatruljer afsøger området,« siger han.

Klokken 23.46 oplyser Sydsjællands Politi til BT, at man endnu ikke har fundet gerningsmanden.

»Vi er ved at lukke ned nu. Vi har søgt de muligheder, der var her og nu. Vi har ikke set nogen våben i området, og de foreløbige afhøringer tyder på, at han ikke har brugt våben, men at han har været truende,« lyder det fra vagtchefen.