En 15-årig pige forsvandt lørdag aften fra en fest i Dragør. Søndag er hun fundet i god behold.

Politibetjente og frivillige borgere har søndag søgt intensivt efter en 15-årig pige, der lørdag aften forsvandt fra en fest i Dragør på Amager.

Søndag formiddag er eftersøgningen blevet indstillet.

Pigen - Emilie Frank Pedersen - er fundet i god behold.

Det oplyser politiet i et opslag på Twitter.

- Emilie fra Dragør er fundet i god behold. Vi indstiller eftersøgningen og takker alle for den store deltagelse i søgningen, skriver Københavns Politi.

Vagtchef Kristian Ruhdin fortæller, at det har været et stort arbejde at koordinere eftersøgningen, da mange frivillige har henvendt sig til politiet med et ønske om at lede efter den forsvundne teenager.

Han kan ikke fortælle, præcis under hvilke omstændigheder hun blev fundet.

- Hun er blevet fundet af sin familie i samme område, som eftersøgningen har fundet sted. Men om hun blev fundet udenfor eller hjemme hos en veninde, ved jeg ikke, siger Kristian Ruhdin kort før middag.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om pigens forsvinden natten til søndag klokken 01.26.

Mens politiet iværksatte en eftersøgning, udsendte hendes forældre en efterlysning på Facebook.

Her fremgik det, at Emilie Frank Pedersen forlod en fest på Amager lørdag aften klokken 24.00 uden sine personlige ejendele.

Hendes mor opfordrede herefter andre til at bidrage til eftersøgningen.

- Kære alle, det bedste, I kan gøre, er at cykle ud i nærområdet og kigge efter hende, eventuelt gå tur med hunden, da de er mere opmærksomme end os mennesker, lød det blandt andet i opslaget på Facebook.

I forbindelse med eftersøgningen, som primært fandt sted ved landsbyen Store Magleby på Amager, har politiet anvendt hundepatruljer og en drone.

/ritzau/