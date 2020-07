I kølvandet på et skyderi på Brøndby Nord Vej sent torsdag, har Københavns Vestegns Politi indsat en mobil politistation i området.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, hvori det uddybes, at man opfordrer eventuelle vidner til skyderiet til at henvende sig.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet i Brøndby omkring klokken 23 torsdag.

Som følge heraf rykkede politiet talstærkt ud, og efterforskere har arbejdet på stedet ud på de sene nattetimer.

I den forbindelse har et større område været afspærret.

På stedet har man kunnet konstatere, at der var skudt et antal gange med skade på to biler til følge.

Ingen personer er meldt ramt, og ingen har anmeldt sig beskudt, lyder det i politiets pressemeddelelse.

»Det er uklart, om der er skudt mod personer, men vi undersøger hændelsesforløbet nærmere og hører fortsat gerne fra vidner,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Efter episoden har politiet afhørt en række vidner, og planen er, at andre med kendskab til episoden kan henvende sig på den mobile politistation på adressen Brøndby Nord Vej 173.

Eventuelle vidner er også velkomne til at tage fat i politipatruljer i området eller tage kontakt telefonisk på 43 86 14 48.