Politiet indkalder til pressemøde om den store terrorsag – hvor nu 13 personer er blevet varetægtsfængslet – fredag formiddag.

Helt præcist finder pressemødet sted klokken 11 i Søborg.

Det bekræfter pressevagten hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) over for B.T.

I alt er 13 personer fængslet i Danmark i en sag om forsøg på terror.

Det stod klart fredag morgen, efter yderligere seks personer var blevet varetægtsfængslet i sagen efter et langt grundlovsforhør, der begyndte torsdag aften. Det fortalte vagtchef Thomas Hartmann ved Midt- og Vestsjællands Politi til Ritzau.

PET oplyste torsdag, at syv personer var blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror.

De syv, der først blev fængslet, er sigtet for at have 'anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil'.

»PET ser med stor alvor på denne type sager. Det er vores opfattelse, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Sammen med det øvrige politi arbejder PET hver eneste dag på at identificere og bekæmpe forbrydelser af denne alvorlige karakter,« oplyste PET i en pressemeddelelse torsdag.

»Det er fortsat PET’s vurdering at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og at den konkrete sag ikke ændrer ved denne vurdering,« lød det.

Grundlovsforhørene i sagen har været holdt for dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke har kunnet få at vide, hvad personer var sigtet for.