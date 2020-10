Københavns Politi har indhentet overvågning i håb om at spore sig ind på den person, der dræbte en frisør i Brønshøj ved højlys dag.

Frisøren var netop blevet færdig med at klippe en kunde, da en mand iført sort regntøj og lyseblåt mundbind kom ind på Salon Ørn. Den maskerede mand trak et skydevåben op af en pose, pegede det mod den 20-årige frisør og dræbte ham med adskillige skud.

Efter at have løsnet de dræbende skud løb gerningsmanden ifølge vidner ud på Mørkhøjvej og drejede til højre ad Muldager. Herefter forsvandt han.

I et forsøg på at finde gerningsmanden og afdække hans flugtrute har politiet været rundt i området for at indsamle videomateriale fra overvågningskameraer. Det fortæller flere personer i området, som B.T. har talt med.

Politiet valgte onsdag at opstille en mobil politistation ved gerningsstedet efter skuddrabet på 20-årige Kevin. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Politiet valgte onsdag at opstille en mobil politistation ved gerningsstedet efter skuddrabet på 20-årige Kevin. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Skråt over for Salon Ørn ligger Nørre Gymnasium og her har politiet bedt om at få udleveret overvågning fra skolens kamera, der hænger lige over indgangen. Kameraet peger direkte ud mod Mørkhøjvej, men filmer alene indgangen og parkeringspladsen foran gymnasiet, ikke selve gerningsstedet.

Politiet ved stadig ikke, om gerningsmanden handlede alene, eller om han havde en eller flere hjælpere til at vente på sig i nærheden.

Muldager er en lukket vej, og den eneste mulighed for at flygte i bil, vil være at køre tilbage på Mørkhøjvej. Fra Muldager er der dog flere veje, hvor gerningsmanden kan være flygtet til fods eller med en knallert, som ofte ses anvendt ved skyderier.

Han kan være flygtet til fods ind i et område med kolonihaver og Københavns gamle fæstningsanlæg. Han kan også være drejet til højre ind i et boligkvarter. Hvis han er fortsat lige ud, er han endt i et villakvarter, og her var politiet onsdag ude og indsamle overvågning.



Henter kort...

Flere beboere fortæller, at politiet onsdag var forbi og spurgte til synlige overvågningskameraer, der peger ud mod villavejene.

En medarbejder på en tankstation i krydset mellem Mørkhøjvej og Frederikssundsvej fortæller også, at politiet har fået udleveret en større mængde videoovervågning.

Vicepolitinspektør Knud Hvass bekræfter over for B.T., at politiet har været rundt i området og indsamle overvågning.

»Det er en naturlig del af en efterforskning, at man indhenter video, men hvad det kan give, har jeg ikke lyst til at udtale mig om af hensyn til efterforskningen,« siger han.

Signalement af gerningsmanden Frisørdrabet fandt sted tirsdag klokken cirka 13:20, da en ukendt gerningsmand gik ind i den fyldte frisørsalon, trak et skydevåben op af en pose og skød frisøren. Efter drabet løb han ad Mørkhøj vej og drejede til højre af Muldager. Politiet har udsendt følgende signalement af gerningsmanden: - Mand, 20-30 år

- Mørk i huden

- 180-190 cm høj.

- Han var iført sort tøj, sorte sko, sorte regn-/skalbukser, sort regn-/skaljakke med hætten oppe

- Han bar hvidt eller lyseblåt mundbind.

- Han bar sorte handsker og en plastikpose.

Han fortæller, at politiet fortsat holder alle muligheder åbne i forhold til gerningsmandens flugtrute, ligesom de heller ikke udelukker, at gerningsmanden kan have fået hjælp fra eventuelle medgerningsmænd.

»Vi har talt med og afhørt rigtig mange vidner, men vi vil stadig gerne tale med vidner, der kan have set noget efter Muldager, og som kan sige noget om, hvilken retning den her person er løbet,« siger han.

Mulige vidner kan kontakte Københavns Politi ved at ringe til 114.

Har du oplysninger om sagen, som du mener B.T. bør kende til? Så send en mail til jvla@bt.dk.