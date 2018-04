Ingen blev ramt ved et muligt skyderi i Vollsmose i Odense. Politiet vil nu visitere for at finde våben.

Odense. Fyns Politi fik søndag aften en anmeldelse om skyderi i Odense-bydelen Vollsmose, hvor der også blev fundet flere patronhylstre, som tyder på, at der har været et skyderi.

Ingen er dog tilsyneladende blevet ramt af skud, men politiet kæder episoden sammen med et knivstikkeri natten til søndag. Her blev en ung mand stukket med kniv.

De to episoder fik mandag politiet til indføre visitationszone i Vollsmose. Den gælder frem til 17. april klokken 12.

En visitationszone giver politiet mulighed for at kropsvisitere alle, der færdes i zonen, uden at der er en konkret mistanke mod dem. Det gælder også ransagning af biler.

Allerede tidligere mandag fortalte politiinspektør Johnny Schou, at man overvejede at indføre visitationszone i området.

- Det er noget af det, vi overvejer. Det kan give os udvidet mulighed for at visitere de personer, vi kender, for at fratage dem de våben, der måtte være, og forhindre nye episoder i at opstå, sagde han til Ritzau.

- Vi vil gerne være synlige i området for at styrke forebyggelsen og få bremset op for det galimatias, siger Johnny Schou.

Politiet modtog anmeldelsen om skud klokken 21.05 søndag aften og troppede derefter massivt op ved Bøgetorvet i bydelen, som blev undersøgt i flere timer.

Natten til mandag var politiet færdig med undersøgelserne og kunne oplyse, at der var fundet flere patronhylstre.

- Vi har foretaget nogle undersøgelser på stedet og fundet nogle spor, der bekræfter, at der formentlig har været afgivet nogle skud derude, sagde vagtchefen hos Fyns Politi natten til mandag.

Politiet har ikke nogen konkret mistanke om, hvem der har affyret skuddene.

Intet tyder imidlertid på en banderelateret konflikt. Derimod bunder episoderne måske i nogle lokale konflikter i det lokale kriminelle miljø.

- Det ser ud til at være en personrelateret konflikt mellem nogle i det kriminelle miljø og ikke noget banderelateret, siger Johnny Schou.

Politiet har i forbindelse med sine undersøgelser afhørt flere vidner i bydelen.

Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at bygninger er blevet ramt ved skyderiet.

/ritzau/