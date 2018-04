Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi har besluttet at indføre visitationszone i dele af Albertslund. Det sker efter hele tre skudepisoder har fundet sted i forstaden de seneste to dage.

To nætter med skud mod et privat hus i Albertslund og et skyderi fra en bil tirsdag aften får nu politiet til at skure bissen på.

Fra og med tirsdag aften indfører politidirektøren i kredsen visitationszone i dele af kommunen.

Det oplyser Vestegnens Politi i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Visitationszonen gælder til tirsdag 1. maj.

Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi har i dag besluttet at indføre visitationszone i dele af Albertslund kommune fra i dag tirsdag den 3. april 2018 kl. 21 til tirsdag den 1. maj 2018 kl. 21 #politidk

Læs mere her: https://t.co/5nwFnKy7e0 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 3, 2018

Både natten til mandag og natten til tirsdag blev der affyret flere skud mod en privat bolig på Tranehusene i Albertslund. Der var personer i huset, da det skete, men heldigvis kom ingen noget til.

Anderledes dramatisk gik det for sig tidligt tirsdag aften, da der omkring klokken halv seks blev skudt mod en bil i krydset ved Damgårdsvej og Roskildevej. Her blev en 27-årig mand, som tilfældigt kom forbi, ramt i benet. Efter en tur på skadestuen blev han få timer senere udskrevet igen.

Efter skyderiet tirsdag aften var politiet massivt til stede på gerningsstedet. Nu efterforsker man alle tre skudepisoder, men det er endnu uklart, om episoderne hænger sammen, og hvad motivet til dem kan tænkes at være.

»Det er alvorligt, at der bliver skudt på åben gade, og en visitationszone er et godt værktøj i vores indsats med at bringe det til ophør og retsforfølge de skyldige,« siger politiinspektør Mikael Wern, Københavns Vestegns Politi, i pressemeddelelsen.

Samtidig har politiet øget patruljeringen og skærpet opmærksomheden i området.

Visitationszonen er afgrænset af Vestskovvej, Herstedøstervej, Stensmosevej, Roholmsvej, Vallensbæk Torvevej, langs kommunegrænser til henholdsvis Brøndby og Vallensbæk Kommune, Albertslundvej, følger Vridsløsevej til Herstedøstervej og Vestskovvej.

Samtidig efterlyser politiet vidner, der kan have set noget i forbindelse med de tre skyderier.

Henvendelser til Vestegnens Politi kan ske på telefon 114.