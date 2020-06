Fra tirsdag til torsdag er det forbudt at opholde sig på Sandkaj og Göteborg Plads i Københavns Nordhavn.

Københavns Politi har tirsdag indført et midlertidigt forbud mod ophold i et populært område i Nordhavn i København.

Formålet er at hindre smitte med coronavirus.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Forbuddet omfatter Sandkaj og Göteborg Plads.

Tirsdag formiddag - inden forbuddet trådte i kraft - har flere borgere oplevet, at politiet har bedt dem forlade området.

- Vi har de seneste dage set rigtig mange borgere, der er strømmet til området langs Sandkaj og Göteborg Plads for at nyde det gode vejr, siger politidirektør Anne Tønnes fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

- Desværre oplever vi, at der er for mange, der ikke følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at begrænse smittefaren fra Covid-19, og derfor etablerer vi nu et opholdsforbud i området.

Forbuddet gælder fra tirsdag klokken 12.30 til torsdag klokken 18.00.

Trods opholdsforbuddet er det fortsat tilladt at færdes gennem zonen og bade fra Sandkaj. Men området skal forlades, når badeturen er slut.

Tidligere har Københavns Politi indført forbud mod ophold på Islands Brygge, der - ligesom Nordhavn - tiltrækker mange mennesker.

/ritzau/