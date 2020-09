Københavns Politi har torsdag valgt at indføre et midlertidigt opholdsforbud i dele af Kødbyen på Vesterbro.

»Stigende smittetal betyder, at der fra torsdag bliver indført et midlertidigt og tidsbegrænset opholdsforbud i dele af Kødbyen, hvor vi har set en tendens til, at gæster i nattelivet stimler sammen,« lyder det i en pressemeddelelse.

Opholdsforbuddet i Kødbyen omfatter Flæsketorvet samt Kød-, Slagter- og Høkerboderne.

Det gælder fra torsdag 17. september klokken 22.00 og foreløbigt frem til 23. september.

Opholdsforbuddet gælder i tidsrummet fra klokken 22.00 til klokken 02.00.

Ifølge politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes, har der i Kødbyen været en tendens til, at mange har stimlet sammen på udearealerne.

»Og efterhånden som alkoholpromillen er røget op, er ansvarligheden gået ned. Derfor har vi vurderet det nødvendig med et opholdsforbud, så festen ikke rykker udenfor, når serveringsstederne lukker kl. 22,« siger hun.



Københavns Politi fortsætter derudover med at være markant til stede i aften- og nattetimerne henover weekenden.



»Vores patruljer vil i de kommende dage sikre, at de nye restriktioner bliver overholdt, og vi er særligt opmærksomme på større forsamlinger og fester i det offentlige rum, herunder piratfester,« siger Anne Tønnes.

Vestergade og en del af Gothersgade er derudover havnet på listen over advarselzoner, hvor man holder ekstra øje.

Listen tæller i forvejen dele af Fælledparken, Islands Brygge, Dronning Louises Bro og området ved Sandkaj og Göteborg Plads.