Så er det slut med at hygge sig i Jomfru Ane Gade. Altså på selve gaden. I hvert fald for en stund.

Nordjyllands Politi har nemlig besluttet i weekenden at indføre et midlertidigt hotspot i den festlige Aalborg-gade.

Baggrunden for beslutningen er, at politiet har konstateret, gæster fra gadens restaurationsmiljø forsamles uden for på gaden, når værtshusene lukker ved midnat.

Med et hotspot håber man, at man kan minimere risikoen for, at der opstår nye smittekæder her.

»Med oprettelse af et midlertidigt hotspot sender vi et signal om at huske hinanden på fornuftig adfærd med afstand, håndhygiejne og at optræde hensynsfuldt, når vi er sammen i det offentlige rum,« forklarer vicepolitiinspektør Henrik Skals i et facebookopslag.

Ved at indføre hotspot får politiet mulighed for at gribe ind og indføre midlertidigt opholdsforbud i festgaden.

Det betyder samtidig, at politiet de kommende dage vil være mere synlige i området, ligesom der vil blive sat skilte med oplysninger om eventuelle opholdsforbud op.

»Vælger vi at udstede et sådant opholdsforbud, så vil det betyde, at man ikke vil have mulighed for at tage ophold i selve Jomfru Ane Gade, men man kan stadig passere igennem det.«

»Det kan, som sagt, være en mulighed for os at tage i brug, hvis der efter en konkret politifaglig vurdering sker sammenstimlen i weekenden,« fortæller Henrik Skals.

I politikredsens Facebook-opslag lyder det, at beslutningen er truffet efter dialog med restauratører i Jomfru Ane Gade og Aalborg Kommune.

Generelt oplever vicepolitiinspektøren, at folk er lyttende hele vejen rundt. Også på gaden.

Nordjyderne er simpelthen gode til at udvise samfundssind, lyder det.

»Vi har kunnet klare det meste med en god dialog, og det er også vores udgangspunkt i Jomfru Ane Gade - men vores patruljer har naturligvis mulighed for at gribe ind, hvis der skulle være nogle få, der ikke retter sig efter politiets anvisninger,« siger Henrik Skals.