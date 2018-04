Det er altid dumt at køre for stærkt, men i denne uge er det endnu værre. Ikke blot fordi politiet har ekstra stor fokus på fartsyndere, og risikoen for at få en bøde derfor er forhøjet - men også fordi, selv den mindste fartoverskridelse kan koste menneskeliv.

Politi i hele landet sætter i denne uge forkus på, at det ikke kun er de høje hastigheder, der dræber. I seks ud af ti dødsulykker på landevejene var der nemlig tale om en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t. over det tilladte, viser tal fra Vejdirektoratet.

»De små fartoverskridelser har også en stor betydning. Hvis man øger farten fra f.eks. 80 til 95 km/t, så forlænger man sin bremselængde med cirka 20 meter. Det kan være netop de meter, der er afgørende i en kritisk situation, hvor man har brug for at katastrofebremse. Så selv en lille fartoverskridelse har stor betydning,« siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

I forbindelse med kampagnen gik Rådet for Sikker Trafik forleden ud med en ny kampagnefilm, hvor de kaster en VW Golf ned fra 12. sal. Det svarer nemlig til at køre galt med 90 km/t.

Se den over artiklen.

90 kommuner er med i kampagnen, og langs vejene er der sat 5.000 skilte op, der opfordrer til at man sænker farten. Desuden kan man på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside teste sin standselængde ved forskellige hastigheder og beregne fartbøde.