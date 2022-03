»Det er et større detektivarbejde end som så.«

Sådan siger vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix om eftersøgningen af 22-årige Jonas Dalhoff, der er forsvundet efter en bytur i København natten til søndag.

Der har sidst været kontakt til ham via en telefonsamtale klokken 06.15 søndag, hvor den 22-årige befandt sig i metroen og steg ud ved Kongens Nytorv.

Det skriver hans pårørende i et Facebook-opslag, hvor de efterlyser ham.

Vagtchefen ved Københavns Politi fortæller mandag aften til B.T., at politiet har været i gang med eftersøgningen af den unge mand hele dagen.

»På baggrund af andre uheldige episoder i havneområder den seneste tid, har vi i dag ledt efter ham i vandet flere steder i København – uden resultat,« siger Henrik Brix.

Sidste måned druknede 21-årige Oliver i Aalborg Havn efter en bytur - og mandag har politiet fundet en ung mand i Helsingør Nordhavn, som, politiet formoder, er 16-årige Frederik, der ligeledes forsvandt efter en bytur denne weekend.

Vagtchefen fortæller, at politiet blandt andet har ledt efter Jonas Dalhoff i Nyhavn, ved Kalvebod Brygge og generelt i vandet i nærheden af indre by.

Han håber, at offentligheden vil hjælpe politiet, siger han, for indtil videre er der nemlig ikke nogen, der har henvendt sig i sagen

»Vi hører gerne om det mindste, der kan hjælpe efterforskningen. Folk må hjertens gerne ringe ind til os på 114,« siger Henrik Brix.

22-årige Jonas Dalhoff talte i telefon tidligt søndag morgen, men når man ringer til hans telefon nu, lyder det som om, at den er slukket, fortæller vagtchefen.

Han kan endnu ikke sige noget om et eventuelt tidspunkt, den skulle være hoppet af en telefonmast.

Ved man noget om Jonas Dalhoffs mentale tilstand, sidst der var kontakt til ham?

»Han var på ingen måde i nedtrykt tilstand. Han var glad og feststemt, er det, vi umiddelbart har fået at vide,« siger Henrik Brix.

Lige nu og det næste stykke tid arbejder politiet på at kortlægge den unge mands færden natten til søndag.

»Vi har kun gennem pårørende hørt, at han skulle have været inde omkring Kongens Nytorv – men vi mangler at få valideret en masse oplysninger. Vi skal blandt andet have fat i steder, hvorfra vi eventuelt kan skaffe overvågning,« siger vagtchefen.

Derudover mangler politiet at komme i kontakt med nogen, der har været fysisk sammen med Jonas Dalhoff op til hans forsvinden, lyder det.

Jonas Dalhoff var iført sort frakke, lyse jeans og hvide sko, da han sidst blev set. Under jakken var han iført en hvid striktrøje.

Han er 185 centimeter høj, normal af kropsbygning og med lysebrunt hår.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Københavns Politi på 114.