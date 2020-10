Lørdag aften mistede to mænd livet.

Det skete, da en mand med to knive stak en tilfældig forbipasserende ned, og politiet i sekunderne efter skød manden med knivene.

De voldsomme scener udspillede sig i krydset mellem Gedservej og Enighedsvej i Nykøbing-Falster.

Flere forbipasserende overværede det forfærdelige knivstikkeri og skyderi, der havde en dødelig udgang for begge mænd.

Men folk har tilsyneladende ikke kun overværet overfaldet. Nogle har også filmet det.

Derfor går Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu ud på Twitter og advarer mod at dele optagelserne.

'Husk, at det kan være strafbart at dele sådanne billeder. Giv i stedet optagelserne til os. Ring 114 for at blive vejledt.'

Sådan skriver politiet efter den voldsomme epiosde, som politiet altså også erfarer, at nogen kan have optagelser af.