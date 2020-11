To drenge på 14 og 15 år er blevet sigtet for et overfald på en anden dreng og for efterfølgende at have filmet og delt det på sociale medier.

På Twitter skriver Københvans Politi, at det har sigtet de to drenge for overfaldet, der fandt sted i Valby.

»Vi opfordrer alle til, at man ikke deler optagelser af vold, men i stedet kontakter politiet på telefonnummer 1-1-4, hvis man støder på den slags optagelser på de sociale medier,« skriver politiet.

Opdateres..