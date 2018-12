'Det kan ikke anbefales herfra'.

Det kan være svært at holde sig, når man har fået lidt - eller en del - at drikke, og det samtidig er koldt udenfor. Men det kan blive ganske dyr affære, hvis du vælger at træde af på naturens vegne i det offentlige i stedet for på et toilet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen oplyser, at man natten til lørdag har sigtet i alt fem mænd for at 'urinere offentligt'.

Vi har i nat sigtet ialt 5 mænd for at urinere offentligt. Det kan ikke anbefales herfra - det er dyrt og grundet kulden kan det give "tis" på fingerne, eller våde sko. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 15, 2018

'Det kan ikke anbefales herfra - det er dyrt, og grundet kulden kan det give 'tis' på fingrerne eller våde sko', lyder det i tweetet.

Også hos Midt- og Vestjyllands Politi har man sigtet en ung mand på 18 år, der tilsyneladende var så trængende, at han stillede sig op ad en butik for at tisse. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Det blev opdaget af en forbipasserende patruljevogn, som sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Den unge mand kan nu se frem til en bøde på op til 1.500 kroner.