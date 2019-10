Bandekonflikt med skyderier og eksplosioner får tre politikredse til at forlænge visitationszoner.

En verserende bandekonflikt i hovedstadsområdet får tre politikredse til at forlænge flere visitationszoner, der ellers skulle være ophævet mandag.

Det oplyser politikredsene i pressemeddelelser.

Konflikten er mellem to grupperinger, der holder til på henholdsvis indre Nørrebro og Nordvest samt omkring Hundige og Greve.

Det er Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi, der i samarbejde har besluttet at forlænge visitationszonerne med yderligere to uger.

- Det er fortsat vurderingen, at der er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger i hovedstadsområdet, hedder det i en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

- Derfor forlænger Københavns Politi den visitationszone, der blev etableret den 16. september, med yderligere to uger frem til mandag den 28. oktober kl. 18.00.

Visitationszonerne blev oprettet for fire uger siden. Kort forinden var en 22-årig mand blevet dræbt, og en jævnaldrende mand såret, da deres bil blev beskudt på Gildbrovej i Ishøj.

Siden har der været flere episoder.

Senest blev der fredag affyret skud i Askerødbebyggelsen i Hundige. Og natten til mandag eksploderede en håndgranat foran en vandpibecafé på Amager, der dog ikke er omfattet af visitationszonen.

Ingen kom noget til ved de to episoder.

Visitationszonen i København strækker sig over en stor del af Nørrebro og Bispebjerg.

I Hundige strækker den sig over et område ved stationen, mens den tredje zone afgrænses mod Hundige langs kommunegrænsen til Greve og mod Vallensbæk Strand.

Visitationszoner er områder, hvor politiet kan visitere personer og køretøjer uden at have en konkret mistanke om, at de pågældende har gjort noget kriminelt.

/ritzau/